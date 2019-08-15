Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана высказало свою позицию в связи с событиями в Джамму и Кашмире.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева заявила, что позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира последовательна:

«Азербайджан поддерживает мирное решение проблемы Джамму и Кашмира в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. Азербайджанская Республика является членом Контактной группы Организации исламской конференции (ОИК) по вопросу Джамму и Кашмира.

На днях в Джидде в штаб-квартире ОИК состоялась встреча Контактной группы по Джамму и Кашмиру».

Minval.az