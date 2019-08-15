Судно Doric Warrior, столкнувшееся с танкером «Мамед Эмин Расулзаде», принадлежащем группе компаний Palmali, не имеет никакого отношения к компании SOCAR Ukraine. Об этом заявил замначальника Управления по связям с общественностью и организацией мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что утверждения, что это происшествие связано с SOCAR – далекие от истины и бессмысленные провокации.

«Мы считаем это направленной против Азербайджана бессмысленной провокацией, абсолютно далекой от правды и логики», — цитирует его слова Репорт.

Minval.az