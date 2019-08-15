В редакцию «Минвала» поступило тревожное письмо от нашего постоянного читателя Тамиллы Гусейновой, которая прислала фото и видеокадры загрязнения моря на территории новханинского пляжа Gəmi.

Т. Гусейнова позвонила на горячую линию Министерства экологии, но получил ответ: ответственность за загрязнение моря и берега целиком и полностью лежит на «Азерсу».

Т. Гусейнова обратилась с жалобой в «Азерсу», но сотрудники этого непочтенного ведомства отфутболили ее обратно в Министерство экологии, заявив, что этот вопрос не в их компетенции.

«Я просто не понимаю – что делать, — пишет жалобщица. – Пляжный сезон в разгаре, эта грязь распространяется по всему морю, по территории береговой зоны. Министерство экологии проводит рейды и объявляет, что в пос. Новханы купаться вредно, упоминает, что в воду сбрасываются промышленные и канализационные отходы, и при этом никаких мер не принимает. Что делать? Помогите опубликовать фотографии и видеокадры этого беспредела, пусть люди знают, что чиновникам соответствующих ведомств просто наплевать на проблему. Может быть, хоть посредством общественного резонанса удастся решить проблему».

На самом деле, хорошее решение – распространить проблему в СМИ и социальных сетях по принципу «бей по воробьям – попадешь в сокола». Авось, кто-то из руководства вышеупомянутых структур прочтет и попытается поскорее замять скандал посредством принятия неотложных мер по данной проблеме. Ведь как ни крути, а социальные сети – это сила. И сегодня, распространяя фото и видеокадры безобразия, творящегося на территории Новхининского пляжа, мы надеемся на общественный резонанс, хотя не сильно, если честно, в него верим, так как данная тема поднимается на страницах СМИ и в соцсетях вот уже несколько лет, а меры по-прежнему ни одной из вышеупомянутых структур не были приняты. Конечно же, мы данному факту ничуть не удивляемся, но до сих пор не понятно одно: почему до сих пор руководителям «Азерсу» и Минэкологии этих ведомств не присвоено знание почетных футболистов страны? Уж что-что, а перекидывать мяч общественных проблем друг на друга они умеют.

Яна Мадатова

Minval.az