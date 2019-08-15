Принято решение о сносе ряда аварийных домов в Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти Баку, в целом снос охватит шесть районов столицы.

«В частности, больше всего аварийных домов, восемь, будет снесено в Сабунчинском районе.

Будет снесен дом №6 по улице Наримана Нариманова в поселке Забрат и шесть домов в поселке Сабунчи: на улице М.Э. Расулзаде, тупик 3, дом 2; улице А.Асадуллаева, 27; улице Б.Буниятова, 7A; два дома на улице 2 апреля — дом 8А и дом 18; два дома по улице Дж.Пишевари – дом №13Г и дом №15.

Четыре дома будут снесены в Сураханском районе: №32 на улице Парковая, дом №15/17 на улице Саттара Бахлулзаде и два дома на улице И.Мамедова — №№6 и 8.

В Бинагадинском районе будут снесены два дома — №41 на улице Агасадыха Герайбейли в 8-м микрорайоне и №53A по улице Кероглу Рагимова.

В Ясамальском районе идет под снос дом №150 по улице Мирзааги Алиева.

В Сабаильском районе сносится дом №51 по улице А.Исмайлова в поселке 20-й участок.

В Хатаинском районе сносится дом №42 по улице генерала Шихлинского.

Жильцы этих домов будут поэтапно переселены», — подчеркнули в Исполнительной власти столицы.

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