Более 70 военнослужащих Азербайджана поступят на обучение в российские военные учебные заведения в новом учебном году, сообщил в среду первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с заместителем министра обороны по личному составу Азербайджана Керимом Велиевым.

Встреча прошла в среду на военно-морской базе Военно-морских сил Азербайджана, где проходит конкурс «Кубок моря» Армейских международных игр — 2019, отмечает «Интерфакс».

По словам Цаликова, сегодня на безвозмездной основе в российских военных вузах проходят подготовку 132 азербайджанских военнослужащих. «И будет принято в новом учебном году еще 74 человека», — сказал первый замминистра.

Он также отметил, что российское ведомство уделяет большое внимание расширению взаимодействия России и Азербайджана в вопросах сотрудничества.

«В этом году предусмотрели рабочие встречи по различным сферам военной деятельности, участие представителей делегаций министерства обороны Азербайджанской Республики в международных мероприятиях. В рамках каспийского содружества протекает множество процессов, и очевидно, что Минобороны Азербайджана не может находиться вне этих процессов», — подчеркнул первый замглавы военного ведомства.

В свою очередь, Велиев поблагодарил министерство обороны РФ за помощь по многим вопросам, касающимся сотрудничества России и Азербайджана. «Хотелось бы отметить, что у нас хорошие отношения, руководители наших ведомств дружат, и наши договоры и соглашения обуславливают развитие отношений, их улучшение. Увеличилось количество совместных проектов, которые успешно претворяются в жизнь», — сказал Велиев.

Кроме того, он отметил «хорошие отношения в области образования» военных ведомств РФ и Азербайджана.

«И я бы хотел выразить благодарность за ту помощь, которую вы оказываете в подготовке наших военнослужащих. За последние 12 лет в России подготовлено более 300 специалистов, которые успешно продолжают службу в наших вооружённых силах», — добавил Велиев.

Minval.az