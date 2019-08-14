В рамках международного конкурса среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2019» команды стран-участниц завершили последний этап состязаний – постановка корабля на якорь и швартовую бочку.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, согласно решению международного жюри, команда Российской Федерации заняла первое место с 40 баллами. Вторыми стали азербайджанские моряки (38 баллов), затем команды Ирана (36 баллов) и Казахстана (14 баллов).

Торжественная церемония награждения и закрытия конкурса «Кубок моря-2019» состоится 15 августа.

Minval.az