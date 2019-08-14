Посольство Азербайджана в России направило официальную ноту МИД РФ, говорится в сообщении пресс-службы дипломатического представительства АР.

Девятого августа 2019 года в городе Пятигорск начал работу Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019». В рамках форума, посол Армении в России, на проводимой им встрече с участниками мероприятия, выразил в отношении Азербайджана, суверенитета и территориальной целостности страны недопустимые высказывания, что вызвало справедливый протест участвующего на данном Форуме председателя общественного объединения «Бакинский клуб молодежи» Сабира Рустамова и произошел неприятный инцидент, говорится в сообщении.

В связи с этим, Сабир Рустамов обратился с письмом в посольство Азербайджана в РФ, в котором детально изложил суть произошедшего и попросил поддержать его.

Учитывая серьезность вопроса, резонанс, который он вызвал в азербайджанском обществе, посольство направило в министерство иностранных дел России официальную ноту.

Кроме того, посол Полад Бюльбюльоглу, несмотря на достигнутую заранее договоренность, отказался от поездки в Пятигорск, участия в работе форума и запланированных встреч, говорится в сообщении.

Minval.az