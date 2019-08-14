В Дании засняли на видео, как играет дельфин — подбрасывает медузу рострумом в воздух, ловит ее и бросает вновь, пишет «Популярная механика».
Видео были сделаны недалеко от порта города Сеннерборг, Дания. Их опубликовал в своем аккаунте в Instagram Йоахим Тордсэм (Joachim Thordsen).
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Uforglemmelig morgen 🐬 #dolphin#sønderborg#wathersport#maxumboats#dreamview#blessed
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Uforglemmelig morgen🐬 #dolphin#sønderborg#dreamview#wathersport#maxumboats#blessed