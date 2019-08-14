Минимальная сумма трудовой пенсии установлена в размере 200 манатов.

Президент Ильхам Алиев утвердил в связи с этим закон «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях».

Минимальная сумма трудовой пенсии устанавливается с 1 октября 2019 года в размере 200 манатов.

Ранее минимальная сумма трудовой пенсии составляла 160 манатов.

В данном законе также говорится о том, что пенсионный капитал в Азербайджане будет индексироваться один раз в год.

Пенсионный капитал, зарегистрированный в страховой части индивидуального счета страхователей, будет индексироваться в соответствии с решением президента Азербайджанской Республики один раз в год в соответствии с ежегодным уровнем индекса потребительских цен, устанавливаемого Госкомстатом.

Minval.az