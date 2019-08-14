Минимальная сумма трудовой пенсии установлена в размере 200 манатов.
Президент Ильхам Алиев утвердил в связи с этим закон «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях».
Минимальная сумма трудовой пенсии устанавливается с 1 октября 2019 года в размере 200 манатов.
Ранее минимальная сумма трудовой пенсии составляла 160 манатов.
В данном законе также говорится о том, что пенсионный капитал в Азербайджане будет индексироваться один раз в год.
Пенсионный капитал, зарегистрированный в страховой части индивидуального счета страхователей, будет индексироваться в соответствии с решением президента Азербайджанской Республики один раз в год в соответствии с ежегодным уровнем индекса потребительских цен, устанавливаемого Госкомстатом.