Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели специальные оперативные мероприятия по выявлению выращенных культивационным путем наркосодержащих растений и лиц, занимающихся их продажей.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на основе поступившей информации в столице был задержан житель Билясуварского района, ранее судимый Агалар Халилов.

При осмотре его дома в дачном массиве Вишневка на территории Хазарского района было выявлено и изъято 13 кг высушенной марихуаны и электронные весы для взвешивания наркотиков.

Во время предварительного допроса А.Халилов признался, что он вырастил растения культивационным путем в поселке Маштага Сабунчинского района и привез наркотики домой в целях продажи.

В продолжение оперативных мероприятий сотрудниками Главного управления был произведен осмотр дачного участка в поселке Маштага, где обнаружили 168 кустов конопли общим весом около 1 тонны.

В связи с указанным фактом в Главном управлении было возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Minval.az