15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-24, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью будет 20-22, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 762 мм до 758 мм ртутного столба, что в пределах нормы, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 45-50%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла.

С 15 августа в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и восточных районах ожидаются кратковременные осадки.

Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью будет 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az