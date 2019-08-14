Священный для всех мусульман праздник Гурбан байрамы был сильно омрачен страшным событием, произошедшим в субботу: море забрало жизни четверых маленьких детей, являвшихся членами одной семьи. Уму непостижимо представить, какое горе испытывают родители этих несчастных малышей. Теперь Гурбан байрамы для этих людей до конца Времен останется черным.

После того, как новость о гибели детей распространилась в социальных сетях, автору заметки стали приходить письма от пользователей социальной сети Фейсбук, просивших поднять вопрос бездействия и халатности чиновников МЧС в СМИ. А между прочим, давно пора.

В прокуратура занимается расследованием, в результате которого будут установлены причины, приведшие к страшной трагедии. Скорее всего, виноватыми выйдут родители, не уследившие за своими детьми. Мы не знаем, будут ли обнародованы детали следствия, но детей уже не вернуть – даже если пересажать всех взрослых, принявших участие в этой поездке, или же приговорить их к смертной казни за халатность.

Понятно, что решение ехать на море в такой ветер, да еще и с маленькими детьми – уже проявление халатности и беспечности. Но вполне вероятно, что целью визита было не купание, а скорее всего, отдых на берегу, и пока родители распаковывали вещи, дети попросту убежали в воду и тут же попали в воронку или провалились в донную яму. А волны уже доделали свое черное дело.

Как уже сообщали СМИ, пляж, на который приехали родители с детьми, люди, был «диким», это была неконтролируемая спасателями территория, где, соответственно, не было никаких предупредительных знаков о том, что купаться в море запрещено из-за опасности воронок и ям, не существовало буйков, повествующих о глубине. Ничего этого не было. Но, тем не менее, на пляжи эти все равно съезжаются люди. А раз люди посещают, в том числе, и дикие пляжи, то соответствующим структурам давно следовало бы обратить внимание на этот факт и принять соответствующие меры – хотя бы в виде вышеперечисленных предупреждений, чтобы в случае нарушения – наказывать любителей отдыха на диких пляжах высокими штрафами. И поделом, кстати, было бы: предупрежден, значит вооружен. Нарушаешь правила – плати. Территорию «диких пляжей» обязательно должны курировать сотрудники МЧС – особенно в ветреную погоду. И если бы все это существовало в реале, то возможно не случилось бы в субботу страшной трагедии, Мансума, Алирза, Лейла и Зейнаб остались бы живы. Так следует ли наказывать родителей? Однозначно нет, они уже наказаны – до конца своих дней.

Но все же за трагедию ответить кто-то должен, а потому если кого-то и наказывать за халатность, то именно руководство соответствующих структур, в обязанности которых входит безопасность граждан на водах – неважно, дикий это пляж или общественный.

А ведь могли бы уже сделать выводы чиновники эти, так как это лето «богато» трагедиями на водах. И не только лето 2019-го: если посмотреть информацию прошлых лет, можно прочесть о многих смертях (в том числе и детских), косящих купальщиков именно на диких пляжах. Так почему же до сих соответствующие структуры надеются на русское «авось» и не принимают соответствующих мер? Хотя, если задать вопрос напрямую, то естественно будет дан ответ: это не в нашей компетенции. И отфутболят. В принципе, нам, журналистам, не привыкать к чиновничьим играм «пинг-понг». А то и сошлются на парламент, который вовремя «не принял закон» о курировании сотрудниками МЧС именно диких пляжей.

Кстати, немалая доля вины лежит и на органах исполнительной власти, которые тоже должны были принять соответствующие меры еще перед началом пляжного сезона, но не приняли. Да и Минэкологии мониторинги не проводили на этой территории, а потому не предупредили граждан об опасности. Как видите, не только МЧС, но прочие госструктуры виноваты в трагедии не меньше. И в результате их халатность приводит к страшным трагедиям. А ведь всех этих смертей можно было бы избежать, если бы чиновники руководствовались состраданием и уважением к народу, из которого они вышли. Но так как обратно в этот народ их уже нипочем не загнать, то они максимально от народа своего абстрагировались.

Сотрудник Minval.az обратился с вопросом о правомерности возбуждения уголовного дела против родителей погибших детей к юристу Эльчину Гамбарову, который резко осудил в своем комментарии данное решение:

— Родители и так наказаны – наказаны столь страшно, что даже врагу не пожелаешь такого. А потому возбуждение против них уголовного дела не что иное, как юридический нонсенс. Наказывать нужно именно представителей госструктур, вовремя не предпринявших соответствующих мер.

Мы почему-то более чем уверены, что дно моря на огороженной территории (все еще огороженной, к сожалению) проверено вдоль и поперек, чтобы – не дай Бог – олигарх и его отпрыски не потонули. А за страшную смерть четверых малышей на «диком пляже» пусть отвечают их родители. Смотреть нужно было, а не ушами хлопать…

Вот и всё.

Яна Мадатова

Minval.az