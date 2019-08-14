Финансовый журнал Global Finance в отчете Central Banker Report Cards 2019 присвоил председателю правления Центрального банка Азербайджана Эльману Рустамову рейтинг «B».

По итогам 2018 года Рустамову также был присвоен рейтинг «B», передает Интерфакс-Азербайджан.

Среди стран СНГ и Грузии выше рейтинг имеют главы Центробанков России, Грузии и Беларуси.

Global Finance оценивает руководителей центральных банков в течение 25 лет.

Рейтинги издания основываются на таких показателях, как контроль над инфляцией, экономический рост, стабильность национальной валюты и управление процентными ставками. Также учитываются решимость руководителей центральных банков защищать свою независимость перед лицом политического давления и их навыков в контроле над финансовыми институтами.

Global Finance оценивает деятельность главных банкиров по шкале от «A» (высший уровень) до «F» (означающий прямой провал). В этом году издание оценило работу 94 руководителей центральных банков.

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