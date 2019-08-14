По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку продолжаются работы по созданию общественных пляжей.

Первый общественный пляж был создан в Сабаильском районе в пляжной зоне Шихово, сейчас же были созданы и переданы жителям столицы в пользование общественные пляжи в поселках Бузовна и Горадил.

В ближайшее время аналогичные общественные пляжи откроются еще в четырех поселках. В общей сложности планируется создание общественных пляжей в семи местах Баку.

Вход на пляжи и другие услуги — бесплатны. Порядок и чистоту на пляжах будет обеспечивать специальный персонал.

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