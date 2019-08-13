13 августа президент Латвии Эгилс Левитс на торжественной церемонии в Рижском дворце вручил верительные грамоты следующему чрезвычайному и полномочному послу Латвии в Азербайджане Дайнису Гаранчсу, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

В настоящий момент Дайнис Гаранчс руководит Первым департаментом двусторонних отношений. Работу в Службе иностранных дел он начал в 1994 году и в течение карьеры работал на различных должностях в центральном аппарате министерства иностранных дел. Также он работал в нескольких посольствах Латвии за рубежом – на Украине, в Узбекистане, Польше, Казахстане и Швеции. В Польше и Швеции Д. Гаранчс выполнял обязанности заместителя руководителя посольства.

Д. Гаранчс владеет английским, русским, польским и французским языком.

Minval.az