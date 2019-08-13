В расположенном в поселке Набран Хачмазского района центре отдыха Sunset произошла массовая драка.
Как сообщает Report, семеро посетителей центра из хулиганских побуждений нанесли друг другу побои.
По факту ведется расследование.
В расположенном в поселке Набран Хачмазского района центре отдыха Sunset произошла массовая драка.
Как сообщает Report, семеро посетителей центра из хулиганских побуждений нанесли друг другу побои.
По факту ведется расследование.
Дата: 2019/08/13 14:00
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
40
13 августа президент Латвии Эгилс Левитс на торжественной церемонии в Рижском дворце вручил верительные грамоты следующему чрезвычайному и полномочному
В Баку 28-летний парень получил ножевое ранение.
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный.
На территории Сабунчинского района Баку задержан человек, нанесший ножевые ранения своей беременной жене.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица Министерства приняли участие в открытии нового военного госпиталя в прифронтовой
Иран выступил против строительства газопровода в Каспийском море
Азербайджанские военные в понедельник задержали военнослужащего вражеской армии Аро Казаряна, сбежавшего из своей части из-за бесчеловечного обращения,
В Туркменистане на инновационной выставке, которая проходит в рамках первого Каспийского экономического форума, был представлен азербайджанский стенд.