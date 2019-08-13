Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Как сообщает РИА Новости, указ о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений наградить орденом Дружбы Алиеву Мехрибан Арифовну — первого вице-президента Азербайджанской Республики, гражданку Азербайджанской Республики», — говорится в документе.

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