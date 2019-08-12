

Азербайджанские военные в утром 12 августа задержали армянского военнослужащего Аро Казаряна, сбежавшего из своей части из-за бесчеловечного обращения.

«Казарян был задержан в понедельник утром на линии фронта в направлении Физулинского района благодаря бдительности азербайджанских воинских частей. В результате предварительного допроса задержанного выяснилось, что причиной побега военнослужащего вражеской армии стал произвол, невыносимое и бесчеловечное обращение в воинской части, где Казяран проходил службу», -отмечается в информации Минобороны.

По данным оборонного ведомства, о том, что армянский военнослужащий Казарян в течение длительного периода времени неоднократно подвергался физическому и моральному давлению со стороны своих командиров и других военнослужащих свидетельствуют также гематомы и раны на его теле.

В настоящее время Казаряну оказывается медицинская помощь. Принимаются соответствующие меры для расследования инцидента.

Minval.az