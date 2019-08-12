Прокуратура Сабунчинского района Баку возбудила уголовное дело по факту утопления в Каспийском море, на неконтролируемой территории в бакинском поселке Нардаран четверых несовершеннолетних детей.

Дело возбуждено по статье 314.2 (халатность , повлекшая по неосторожности смерть пострадавшего) УК АР, назначена соответствующая экспертиза и по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Как сообщал Minval.az, трагедия произошла 10 августа: четверо детей в возрасте 8-12 лет утонули в море, на территории поселка Нардаран. Тела троих из них — Мансумы Джафаровой (2007 г.р), Алирзы Джафарова (2008 г.р) и Лейлы Джафарзаде (2011 г.р) извлечены из воды поисково-спасательной группой Госслужбы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС и переданы соответствующим органам. Тело четвертого ребенка Зейнаб Джафарзаде (2009 г.р) было обнаружено в понедельник.

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