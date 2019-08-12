Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидерами ряда государств, в ходе которых передал им свои поздравления по случаю одного из самых почитаемых мусульманских праздников – Гурбан байрамы. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

Турецкий лидер, в частности, поздравил эмира Катара Тамима бин Хамада аль Тани, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Ирана Хасана Рухани, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, корля Саудовской Аравии Салмана бин Абдульазиза и эмира Кувейта шейха Сабаха Ахмеда Джабера аль-Сабаха.

Собеседники главы турецкого государства также поздравили его в связи со священным для мусульман праздником.

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