Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

“Дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас с праздником Гурбан.

В этот священный день, который является символом человеколюбия, доброты, сострадания, я желаю нашему народу здоровья, благополучия, мира и бесконечной любви. Пусть Аллах примет все ваши молитвы!», — говорится в поздравлении Первого вице-президента.

Minval.az