В Нардаране в море утонули 4 детей.

Как сообщает АПА, утонувшие дети были в возрасте 8-10 лет.

Тела трех детей уже извлечены из воды, поиски четвертого продолжаются.

Отметим, что трагедия произошла на территории непляжной зоны.

Minval.az