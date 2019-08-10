В Нардаране в море утонули 4 детей.
Как сообщает АПА, утонувшие дети были в возрасте 8-10 лет.
Тела трех детей уже извлечены из воды, поиски четвертого продолжаются.
Отметим, что трагедия произошла на территории непляжной зоны.
В Нардаране в море утонули 4 детей.
Как сообщает АПА, утонувшие дети были в возрасте 8-10 лет.
Тела трех детей уже извлечены из воды, поиски четвертого продолжаются.
Отметим, что трагедия произошла на территории непляжной зоны.
Дата: 2019/08/10 19:57
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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