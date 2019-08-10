В Сумгайыте сгорел мебельный цех.

Как сообщает АПА, на горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в мебельном цехе в 18-м микрорайоне города Сумгайыт. На место происшествия были немедленно вызваны соответствующие силы Государственной противопожарной службы. В результате пожара сгорел мебельный цех общей площадью 1000 м².

Пожар был потушен пожарниками, близлежащие здания удалось защитить от пожара.

Один из пожарных пострадал во время тушения пожара.

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