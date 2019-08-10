Между Турцией и Нахчываном открывается прямой воздушный коридор, сказал руководитель Главного управления аэропортов Турции Гусейн Кескин.

По его словам, это произойдет с 15 августа текущего года, сообщает Тренд.

Кескин отметил, что данное соглашение было достигнуто после переговоров между DHMİ и Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

«Таким образом, рейсы в Нахчыван, которые ранее осуществлялись через воздушное пространство Ирана, будут осуществляться посредством прямого коридора», — сказал он.

Minval.az