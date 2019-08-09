Накануне праздника Гурбан лаборатории Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана будут оказывать гражданам бесплатные услуги.

Об этом сказал заведующий отделом здоровья животных и ветеринарного контроля АПБ Галиб Абдулалиев.

По его словам, государственная пошлина, предусмотренная для лабораторной экспертизы скота, не будет применяться в праздничные дни.

«Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и врачебные обследования в стационарных и палаточных пунктах забоя скота будут проводиться абсолютно бесплатно. Обычно, за исследования в лабораториях АПБ крупного рогатого скота взимается госпошлина в размере пять манатов, а для мелкого рогатого скота — четыре маната», — сообщил Абдулалиев.

Minval.az