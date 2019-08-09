8 августа вечером была определена территория, где самолет МиГ-29 Военно-Воздушных Сил, потерпев крушение во время ночного учебно-тренировочного полета, рухнул в Каспийском море.

Как сообщили в Минобороны, в результате неотложных мер, предпринятых с участием представителей соответствующих государственных структур и служб, а также привлеченных к поискам турецких специалистов, часть фрагментов самолета была поднята из воды.

В настоящее время ведется подготовительная работа по поднятию основной части самолета со дна моря.

Напомним, что согласно распространенной Министерством обороны информации, 24 июля около 22.00 часов внезапно была утеряна связь с самолетом МиГ-29 ВВС, который в ночное время проводил учебно-тренировочные полеты. Самолет пропал с радаров. Согласно предварительной информации, военный самолет упал в Каспийское море. Проводятся неотложные меры по поиску и спасению пилота. По поручению министра обороны создана комиссия, которая начала расследование причин крушения.

Minval.az