Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба о замене арестом меры пресечения в виде домашнего ареста, избранной в отношении бывшего директора средней школы №162 Севиндж Аббасовой.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова жалоба пострадавшей стороны не была удовлетворена.

Напомним, что в апреле этого года по факту самоубийства ученицы 8 класса Элины Гаджиевой (2004 г.р.), бросившейся с третьего этажа здания средней школы №162 Сабаильского района города Баку, в Прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК («Доведение до самоубийства»). Севиндж Аббасовой, являвшейся в то время директором школы, было предъявлено обвинение по двум статьям УК 143 («Оставление в опасности, то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в случаях, если виновный имел возможность помочь этому лицу и был обязан заботиться о нем, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние») и 314.2 («Халатность, приведшая к смерти пострадавшего»). Решением суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Недавно мера пресечения была продлена. Потерпевшая сторона подала апелляционную жалобу на изменение меры пресечения с домашнего ареста на тюремное заключение. В Бакинском апелляционном суде жалоба пострадавшей стороны не была удовлетворена в связи с истечением срока.

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