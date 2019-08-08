Министерство культуры Азербайджана обратится в Минкультуры России с протестом против съемок армянских и российских кинорежиссеров фильма в Нагорном Карабахе.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщил начальник отдела информации и связей с общественностью Министерства культуры Интигам Гумбатов.

Он отметил, что в данный момент готовится обращение Министерства культуры, которое в ближайшее время будет направлено в Минкультуры России.

Напомним, армянский кинорежиссер Роберт Деф и российский кинорежиссер Рано Кубаева готовятся к съемкам в Нагорном Карабахе фильма «Вальтер». В фильме также примет участие известный французский актер Биби Насери. Азербайджанская община Москвы уже обратилась к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с этим вопросом.

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