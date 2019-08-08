Резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, которую дважды пытался взять штурмом спецназ республики, сняли на видео. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале «РУ_ЧП» в четверг, 8 августа.

На размещенных в сети кадрах видны разрушения, а также следы от пуль и крови на стенах дома.

Штурм резиденции прежнего президента Киргизии начался 7 августа. Сообщалось, что в ходе первой атаки бойцы спецназа ворвались на территорию и начали стрелять. Сторонники Атамбаева оборонялись камнями, некоторые из них пострадали.

Позднее киргизский спецназ организовал второй штурм здания. Отмечалось, что число пострадавших в результате спецоперации увеличилось — 47 человек госпитализированы, погиб один спецназовец.

Minval.az