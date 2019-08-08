Завтра, в поселке Бузовна пройдет массовая акция по очистке морского берега от мусора, организованная министерством экологии и природных ресурсов совместно с правящей партией «Ени Азербайджан» под девизом «Мы вместе, мы едины в защите Каспия», сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам пресс-секретаря Ирады Ибрагимовой, целью акции, которая состоится накануне Дня Каспия при участии сотен людей, является не только очистка морского побережья от пластиковых бутылок и иных бытовых отходов, но и таким наглядным примером призвать общество содержать морские пляжи в чистоте, выразить протест против загрязнения Каспия.

В акции, запланированной на девятое августа, примут участие депутаты, представители интеллигенции, известные деятели культуры и искусства, волонтеры, а также представители экологичных предприятий. Проведение такой массовой акции направлено на пропаганду защиты Каспийского моря от загрязнения, соблюдения чистоты на пляжах.

«Мы надеемся, что каждый будет ответственней относиться к окружающей среде, пляжам, чистоте Каспия и в будущем проводить подобные акции не будет необходимости» — сказала Ибрагимова.

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