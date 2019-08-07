Похоже, что настоящего теплого лета жителям средней части России уже не видать. Россияне продолжают ворчать на погоду и каждые выходные с надеждой ожидают много солнца. Увы! Тщетно…

А время отпусков у большинства россиян еще не закончилось. Самые смекалистые нашли выход и отправились в Азербайджан, где можно погреться на солнце и искупаться в Каспийском море.

Портал «Москва-Баку» вышел на улицы азербайджанской столицы, чтобы узнать у российских туристов, чем их привлекает Баку, почему они едут отдыхать в Азербайджан, что хотят увидеть и попробовать в стране огней.

Minval.az