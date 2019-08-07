В жилом здании в Баку произошел пожар.
Как сообщает Report, пожар начался на втором этаже 9-этажного здания на проспекте Азадлыг.
На место происшествия привлечены две пожарные машины.
В жилом здании в Баку произошел пожар.
Как сообщает Report, пожар начался на втором этаже 9-этажного здания на проспекте Азадлыг.
На место происшествия привлечены две пожарные машины.
Дата: 2019/08/07 19:33
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
23
Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» интересуется 33-летним аргентинским вратарем Маркосом Диасом.
Похоже, что настоящего теплого лета жителям средней части России уже не видать.
В праздник Гурбан неимущий и сирый любой религиозной принадлежности имеет право воспользоваться щедротами богатого, вкусить жертвенного мяса,
Несчастный случай со смертельным исходом с участием малолетнего ребенка произошел в Лянкяранском районе Азербайджана.
Стало известно время праздничного намаза в Азербайджане в Гурбан байрамы.
В Исмаиллинском районе пропала мать троих детей.
Чего только нам не приходится испытывать в своей жизни – и стрессы, и уныние, и перемены в
8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах дождь.
Как «революционный премьер» подставил собственную страну