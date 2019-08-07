Чего только нам не приходится испытывать в своей жизни – и стрессы, и уныние, и перемены в жизни (к сожалению, не всегда хорошие). Мы хорохоримся, пытаемся держать себя в руках усилием воли, а в результате все же бежим к врачу с жалобами на:

— плохой сон

— дрожь в руках

— сердцебиение,

утомляемость и отдышку.

Конечно же, показатель в виде хороших анализов и достаточно приемлемой кардиограммы не может не обрадовать, но остается открытым вопрос: а почему же я тогда чувствую себя, как псих? Почему боюсь оставаться один, боюсь спускаться в метро, почему меня постоянно преследует страх внезапной смерти, ночные кошмары и прочие неприятности? Почему я бегаю по квартире, считая пульс, и хватаюсь за тонометр, всякий раз почему-то показывающий – как ни странно – нормальное давление? Ведь я болен, почему этого никто не видит? Что мне делать? Менять тонометр на более точный, покупать новый градусник или…?

В таких случаях очень многие, получив положительные результаты обследования, предпочитают искать причину и спасение у представителей так называемых потусторонних сил. Конечно же, последние страшно рады (ведь заработком пахнет!), и заявляют тебе со скорбной миной: «тебя сглазили, на тебе сильный приворот, будем чистить». И начинается тягомотина: принести «столько-то и то-то», «сделай это», «сделай то» – короче, начинается банальная раскрутка служителей культа (официального или же не очень) – не важно. Главное, человека заставляют верить в то, что он «околдован, заворожен и проклят».

А вот с этого момента давайте-ка рассмотрим проблему, о которой идет речь, повнимательнее. И отталкиваться будем исключительно от термина ВЕРА.

Паническая атака еще никогда и никого не убивала – это постулат, который надо запомнить всем накрепко. И ни в коем случае не поддаваться панике. Она – временная, а жизнь продолжается.

Наверняка, многие, кто сейчас читает статью, знакомы с вышеперечисленными симптомами, которые зачастую не снимают медикаменты. Если да, то знайте: вы стали жертвой панической атаки. Эта дрянь сегодня масштабно распространяется в массы, принося огромные неприятности людям, не знакомым с ее отвратительными симптомами. Те, кто уже имеет своеобразный стаж борьбы с паническими атаками, понимают: эта гадость НЕ УБИВАЕТ. Но жизнь может испортить основательно.

Идея написания данной статьи родилась не случайно: в последнее время в социальной сети «Фейсбук» все чаще и чаще встречаются посты, в которых люди просят о помощи, описывая симптомы панических атак. Как мы уже говорили выше, часто упоминается о порче, о сглазе, посты пестрят просьбами найти «хорошую целительницу, ибо жизнь превратилась в сущий ад».

Именно эти посты и послужили серьезной причиной для написания статьи, потому что информация и просветительская работа — главное оружие в борьбе с невежеством и страхами.

Не убивает, но «мало не покажется»

Согласно данным ВОЗ, СПА (синдром панической атаки) подвержены примерно 5% людей, в основном молодых (от 20 до 30 лет). Но тем не менее, больший удар приходится на долю женщин. Прекрасная половина человечества от панических атак страдает гораздо больше. Приступ панической атаки провоцирует резкий выброс адреналина – гормона, готовящего тело к реакции на потенциально опасную ситуацию, запускается механизм «бегства или драки». Как следствие сердцебиение ускоряется, дыхание становится более интенсивным, что приводит к гипервентиляции легких и снижению уровня оксида углерода в крови – именно эта реакция вызывает головокружение, онемение конечностей, покалывание в пальцах, а иногда на коже головы. Такой отклик организма на опасность абсолютно нормален, и паническая атака – это всего лишь сбой в системе, из-за которого «аварийный режим» включается без явной необходимости.

Очень многие, кто принял участие в полемике на личной странице автора статьи в Фейсбуке, отмечают, что приступы, как правило, «накрывали» их в общественных местах, в том числе и в транспорте, создавая такой дискомфорт, который, по выражению комментаторов «и врагу не пожелаешь».

Мы обратились к психологу Азаду Исазаде, который рассказал в интервью Minval.az о том, как именно реагировать на панические атаки, не давая возможности этому неприятному явлению побороть нашу волю, а также о том, как нужно грамотно лечить эту «чуму 21-го века», чтобы она навсегда забыла дорогу к нашему сознанию:

— Паническая атака – это относительно новый термин, рассказывает Азад Исазаде. — Если брать предпоследнюю классификацию болезни, то она именуется как «паническое расстройство». В период, когда я начинал психотерапевтическую деятельность в Азербайджане в 80-х годах прошлого века, такие явления рассматривались в рамках тревожного невроза, в том числе и отдельные панические неврозы и так далее. Сегодня от этой терминологии отказались, и мы будем опираться исключительно на термин «паническое расстройство» с точки зрения МКБ (Международная классификация болезней).

При всех случаях проявления атак мы должны понимать, что это невротическое заболевание, и означает это то, что в организме практически никаких изменений нет, то есть физически человек здоров, но на уровне нервной системы и эмоциональной сферы, на уровне психологического восприятия он вдруг чувствует себя нехорошо, дискомфортно. Человека охватывает необъяснимый мучительный приступ тревоги, который как правило длится не так уж и долго. Но эти 10-15 (а у кого-то и больше) минут настолько неприятны и мучительны, что невозможно усидеть на одном месте, начинается метание в пространстве. И чем больше мы мечемся, тем больше тревоги и паники возникает, потому что за счет увеличения амплитуды физических движений учащается сердцебиение. Кроме того, при панических атаках людям – в первую очередь – свойственно жаловаться именно на дискомфорт в сердечно-сосудистой системе. И поэтому раньше панические атака, которые сопровождались дискомфортом в области сердца, врачи диагностировали как «кардионевроз». Но у кардионевроза могут быть и другие симптомы – не обязательно панические расстройства. Потом этот приступ проходит. При этом мы все должны четко понимать, что панические атаки – целый ряд расстройств. Есть люди, испытывающие панические расстройства (фобии) только в замкнутых пространствах: лифт, метро, самолет. Во всем остальном человек чувствует себя прекрасно. Ну, а теперь представьте себе: человек приспособился – вместо лифта поднимается пешком, вместо метро пользуется автобусом. А вот от самолета куда деться? Никуда, потому что в наши планы входит, в том числе, и перемещение по различным странам мира (в частности, рабочие командировки). Что делает аэрофоб? Он либо накачивается успокоительными таблетками, чтобы проспать весь полет, либо же напивается вдрызг: начинает пить еще до посадки на борт, потом продолжает накачиваться спиртным в самолете. При этом стоит только этому человеку выйти из самолета – он успокаивается и ведет себя как обычно. Кстати, панические атаки коварны еще и тем, что они могут появляться, так сказать, «из неоткуда», на фоне абсолютного спокойствия. Причем, раздражители могут быть самые разные: вчера один, сегодня другой. Есть категория людей, у которых панические атаки могут быть вызваны приемом пищи: неприятные ощущения в желудке, ощущение сытости, диафрагма чуть-чуть поджимает легкие, и дальше начинается паника, сердцебиение. Есть категория людей, у которых атаки связаны со временем дня: некоторые себя чувствуют плохо именно по утрам, некоторые – днем, а кто-то с наступлением темного времени суток. А у кого-то и вовсе ни с чем эти атаки не связаны. Они возникают – как я уже отметил, из неоткуда.

Панические расстройства относятся к пограничным расстройствам, то есть ответ на вопрос лечения и профилактики этой неприятности находится между психиатрией и неврологией. Соответственно, лечиться можно и у невропатолога, и у психиатра, и у психотерапевта. В вопросе лечения панических атак могут так же помогать и психологи. Как же лечат вышеуказанные специалисты панические расстройства? На первом этапе: человек пришел, у него панические расстройства, и ему нужна реальная помощь. Пока мы начнем действовать психологически, пока начнем разворачивать методики – дыхательные методики, аутотренинги, разбор его страхов и так далее – идет время. А человеку нужно именно сегодня конкретно оказать помощь. Давайте проведем своеобразную параллель: приходит к врачу человек с температурой. Врач сначала должен сбить температуру жаропонижающими, и параллельно назначает антибиотики, которые лечат воспалительный процесс. Здесь примерно то же самое: первый этап лечения панических атак – это лечение медикаментами – транквилизаторами, определенной группой антидепрессантов. Этими препаратами специалисты сбивают «пламя» этой панической атаки. Но под воздействием лекарств паническое расстройство может пройти полностью, но затем могут возникнуть две проблемы: как только человек останавливает применение медикаментов, но при этом его внутренняя психологическая проблема не решена, атака может вернуться. Во-вторых, назначать транквилизаторы и антидепрессанты нужно назначать очень осторожно, потому что иначе может возникнуть «синдром отмены», сопряженный у лечащегося с весьма неприятными ощущениями. Итак, мы сбили «пламя», человеку стало гораздо лучше. Но независимо от того – продолжает он принимать медикаменты или же нет (это решается индивидуально) обязательно нудна психотерапия. И вот здесь, роль психолога и психотерапевта незаменима. Потому что лекарствами снимается, как правило, симптоматика, а сама причина панического расстройства осталась внутри. И она может потом повториться заново: у кого-то через неделю, у кого-то через пару месяцев и даже лет. Задача лечащего врача: нужно научить человека бороться с этими паническими расстройствами, потому что в основе этих расстройств, безусловно, сидят стрессы – социальные и бытовые, а потому паническим атакам городское население – особенно в мегаполисах подвержено этой проблеме больше. Итак, мы, образно говоря, «сбили температуру и сняли воспаление», но теперь надо укреплять иммунитет, потому что есть реальная угроза рецидива. Задача психотерапевта и психолога – дать как можно больше инструментов пациенту, чтобы он мог во время возникновения паники знал бы – что ему делать и как выбираться из панического капкана, не доводя свои страхи до хронического состояния.

В психотерапии существует ряд методик и техник, которые помогают при панических расстройствах. Во-первых, паническим расстройствам подвержено примерно 5% населения. Это среднестатистическая цифра, которая на самом деле на несколько процентов всегда больше. Все зависит от месторасположения, от страны, в которой ведется подсчет. Но так или иначе – согласно информации ВОЗ все же 5% населения подвержено паническим атакам. Есть особая категория людей, которая предрасположена в паническим атакам. А потому задача врача – раскопать почему человек оказался в этих злосчастных 5%-х. Для это существуют методики – психологические консультации, психологическая коррекция. Параллельно этот пациент обучается техникам – как бороться с паническими атаками. Есть те, которые конкретно помогают в случае, если паническое расстройство уже началось, когда человек уже находится в состоянии атаки и мечется, не зная, что ему делать. Очень хорошо в таких состояниях помогают различные дыхательные упражнения.

Теперь хотелось бы пару слов сказать об антидепрессантах: эти препараты не имеет права выписывать психолог – только психиатр или психотерапевт. Антидепрессант подбирается индивидуально. Но существует в этом вопросе два момента, на которых пациент «спотыкается»: есть случаи, когда антидепрессанты в первую неделю приема вызывают у пациента дискомфорт, и он прекращает прием лекарства, так как лекарственные препараты эти, по мнению пациента, «вызывают у него обратный эффект», он начинает себя чувствовать хуже, чем до их приема. Следует помнить, что антидепрессант – не препарат экстренного действия. Первый эффект от лечения может наступить через 15-20 дней. Кроме того, в инструкции, приложенной к препаратам-антидепрессантам написано, что курс приема включает в себя от 2 до 6 месяцев. То есть, как вы сами понимаете, ждать чуда сходу на второй день после приема этих препаратов не приходится. Начинать надо сегодня, чтобы какие-то эффекты произошли через пару недель, а иногда и через месяц. Второй «спотыкательный» момент: синдром отмены, о котором мы говорили выше. Пациент, почувствовав облегчение, резко «слезает» с назначенного врачом антидепрессанта (а назначения, как правило бывают с малых доз, которые постепенно увеличиваются – до необходимой терапевтической дозы). «Слезать» с препарата можно только после рекомендации лечащего врача – и точно таким же образом: а именно постепенно уменьшая дозу. Резкий отказ от приема антидепрессантов может вызвать ряд неприятных и нежелательных моментов. Именно это обстоятельство пугает многих людей, которые обращаются к врачу за помощью. Многим свойственно думать, что антидепрессанты вызывают «привыкание». На самом деле это миф, и не более. Просто лечащим врачам нужно грамотно эти препараты прописывать (индивидуально), а пациентам – грамотно их принимать и столь же грамотно «слезать» с них. Кроме того, у меня есть личный принцип, с которым наверняка не согласятся мои коллеги: если пациент отказывается принимать антидепрессанты, я на этом не настаиваю. Я психологически готовлю пациента к их приему, объясняя все преимущества медикаментозного лечения, объясняю, как будет проходить лечение и сколько оно будет длиться, даю установки, что возможно, лечение будет долгим (не менее полугода). Если пациент не готов принимать антидепрессант в течении 6 месяцев и намерен бросить его пить после 10-15 дней приема, то лучше и не начинать. Иногда на фоне общего лечения антидепрессант пациент начинает принимать после определенной психологической подготовки. Да, мы где-то потеряем время, но мне важно, чтобы пациент доверял мне и понимал все, что он делает. И пока этого доверия между нами не будет, антидепрессанты я не прописываю.

Важно знать: эти препараты должен выписывать в индивидуальной дозе только врач. Самолечение в таких случаях не только бесполезно, но и губительно. Без назначения врача вы можете лечить легкую простуду, но все, что связано с синдромами ПА – самостоятельно лечить не рекомендуется.

И, пожалуй, самое главное: нужно научиться самоконтролю, умению держать себя в руках, абстрагироваться от собственных страхов, внушать себе, что их просто нет, а если их нет, то и бояться просто нечего. Никогда не следует забывать о том, что целиком и полностью проблему решает не врач, а тандем ВРАЧ-ПАЦИЕНТ. Не плывите по течению, не надейтесь только на врача, умейте жить в гармонии с собой и своим разумом. Мы не зря в самом начале статьи затронули вопрос о ВЕРЕ. И эта ВЕРА – только в себя, в свои силы, в свои способности преодолевать трудности. Считайте панические атаки испытанием воли. Справитесь? Значит вы – победители, ибо нет на свете победы слаще, чем победа над собственными страхами. Будьте здоровы, счастливы и непобедимы!

Яна Мадатова

Minval.az