На интернет-странице детского журнала National Geographic Kids, издаваемого Национальным географическим обществом США – всемирно известной научной и образовательной организацией, было допущено серьезное искажение информации об Азербайджане. Так, на карте АР, размещенной в публикации о нашей стране, оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана был выделен другим цветом.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта связи и высоких технологий.

В связи с этим Министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с посольством Азербайджанской Республики в США предприняло оперативные меры. В результате было устранено искажение карты Азербайджана.

Благодаря своевременному вмешательству Министерства транспорта, связи и высоких технологий и посольства АР в США на интернет-странице упомянутого журнала карта Азербайджана изображена точно, с соблюдением территориальной целостности.

С помощью этой ссылки (https://bit.ly/2T9FXAo) можно ознакомиться с картой Азербайджана и соответствующей информацией.

Minval.az