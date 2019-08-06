В соцсетях с быстротой молнии распространяется видео большой змеи, ползающей на подземной парковке известного торгового центра 28 Mall, функционирующего в центре Баку.

Как сообщает азербайджанский интернет-портал 1news.az, в частности, на видео видно, как змея ползает по парковке между припаркованными машинами. Это видео, естественно, вызвало обеспокоенность людей – ведь в торговом центре всегда много посетителей, и змея может представлять для них потенциальную опасность.

Комментируя запись, Нурана Искендерова, руководитель маркетингового департамента (маркетинг-менеджер) PashaConstruction Malls Group, курирующей 28 Mall, Shuvelan Park, Amburan Mall, Ganja MALL, Ganjlik Mall и Port Baku Mall, заявила 1news.az, что во всех моллах, в том числе и в 28 Mall, дважды в месяц проводится специальная дезинфекция и обработка для защиты от вредных насекомых и т.д.

«Эту змею увидели сегодня наши работники. По предварительным данным, она могла попасть на парковку, спрятавшись в каком-то автомобиле, а потом выползла из него. Мы не думаем, что змею привезли специально, с большой долей вероятности можно сказать, что ее появление на парковке случайно.

Сразу после обнаружения змея была поймана и вывезена с территории 28 Mall», — подчеркнула Н. Искендерова.

Minval.az