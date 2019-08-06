«Как сообщили армянские СМИ, 5 августа 2019 года на оккупированных территориях Азербайджана состоялась церемония открытия «панармянских игр». Выступив на «церемонии открытия» с участием действующей в Армении и на территориях нашей страны преступной структуры, премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь продемонстрировал проведение представляемой им страной политики военной оккупации против Азербайджана, не стесняясь открыто озвучивать осуществляемую агрессию, заявил, что признанная международными организациями и мировой общественностью территория Азербайджана – Нагорный Карабах являются частью Армении».

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении главы азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана Турала Гянджалиева в связи с проведением на оккупированных территориях Азербайджана «панармянских игр».

По словам Т. Гянджалиева, после прихода к власти в Армении Пашинян, пытавшийся выдать себя как «преданный демократическим ценностям» человек, сначала делал различные противоречивые заявления, препятствуя тем самым процессу переговоров, а во время последнего выступления он открыто заявил, что Армения является агрессором, и показал свое истинное лицо: «На самом деле, его заявление подтверждает, что истинные намерения Армении заключаются именно в политике оккупации, а озвученное преступным режимом в Армении и Нагорном Карабахе «право на самоопределение» является ничем иным, как сокрытие политики оккупации».

Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджана заявляет в связи с предстоящими «спортивными играми», которые пройдут на оккупированных территориях нашей страны, что эти игры проводятся в том месте, где были совершены основные нарушения прав человека и этническая чистка против азербайджанской общины, изгнанной со своих земель. В таком случае проведение этих игр создает условия дискриминации против азербайджанцев и является неприемлемым.

Minval.az