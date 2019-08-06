Система Türk Metcap, используемая в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, заменена на новейшую Türk Metcapplus, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В связи с применением новой системы, специалисты Главного метеорологического управления Турции провели в департаменте трехдневный тренинг.

Применение Türk Metcapplus позволит улучшить качество прогноза погоды.

В новой версии программы во время составления прогноза, наряду с фактическими показателями, также будут учитываться показатели многочисленных прогностических карт, результаты цифровых моделей, продолжительного обмена информацией и спутниковых данных, которые будут обновляться каждые три часа

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