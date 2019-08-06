Общий объем приобретенного Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР) золота по состоянию на конец июня 2019 года составляет 95,47 тонн, говорится в сообщении ГНФАР.

«На 30 июня 2019 года в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда доля золота составляет 95,47 тонн на сумму $4 млрд 356,4 млн», — отметили в ГНФАР.

По состоянию на 31 декабря 2018 года портфель инвестиций ГНФАР в золото оценивался в $2 млрд 93 млн и составлял 50,953 тонн. Таким образом, за I-ое полугодие 2019 года Госнефтефонд Азербайджана приобрел 44,517 тонн золота.

Minval.az