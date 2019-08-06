«Ничего принципиально нового в заявлении Никола Пашиняна нет. Армяне с момента завершения Первой карабахской войны, считают, что они «победили», и им удалось вернуть «исконные армянские земли». При этом они подразумевают, что «возвратили» еще не все земли, полный «возврат» – это дело будущего, — заявил политолог Расим Агаев, комментируя в блиц-интервью Minval.az провокационное заявление премьер-министра Армении, озвученное им накануне в Ханкенди.

Как считает эксперт, заявление Пашиняна – это не просто игра на публику, заигрывание с избирателями или же желание понравиться им:

«Ему ничего из этого не нужно. Пашинян фактически высказал то, после чего переговорный процесс теряет какой-либо смысл. В Армении очень тяжелое социально-экономическое положение, он должен был что-либо дать своему народу. И вдруг Пашинян озвучивает такое заявление, чтобы народ этот посвятил жизнь борьбе за возвращение «армянских» земель», — говорит Р.Агаев.

На вопрос «Как может ответить на его выпады официальный Баку» Р. Агаев ответил, что самым достойным ответом будет возвращение оккупированных со стороны Армении территорий Азербайджана, а не просто ответить традиционными заявлениями, которые всем давно уже надоели. Должна последовать внятная реакция:

«Помимо этого, нужно довести до международного сообщества, что Армения не готова к мирному урегулированию, не следует ожидать каких-либо перемен в вопросе урегулирования конфликта, поскольку Армения продолжает экспансионистский курс, угрожающий не только Азербайджану, но и всему региону. И если все это продолжится в том же духе, то вскоре может заполыхать региональный «пожар», в котором «сгорят» не только Армения и Азербайджан, но и другие государства. Нужно продумать чисто военный аспект взаимоотношений, так как если оставить все это без внятного ответа и серьезной реакции, то для армян это станет подтверждением их надежд и ожиданий на то, что Азербайджан «смирился» с участью, потерпевшей «поражение» стороны, на которую можно и дальше давить. А международное сообщество также для себя сделает выводы, дескать, карабахский вопрос сам по себе улаживается, еще 10-15-20 лет — и всё забудется. Другими словами, международное сообщество, вовлеченное в этот процесс, и делающее вид, что готово решить вопрос, но, тем не менее, ничего не предпринимающее, просто заявит: «Это ваш конфликт, вот и решайте его сами». А если боевые действия возобновятся, то они встанут на сторону «несчастной» Армении.

Нужно приложить все усилия для того, чтобы международное сообщество почувствовало, какая опасность таится в такой позиции Армении», — заключил Р.Агаев.

Бахтияр Сафаров

Minval.az