Исполнительная власть города Баку внесла ясность в вопрос об отказе жителей покинуть аварийное здание в центре города.

Как сообщает Trend, глава пресс-службы исполнительной власти Баку Исрафил Керимов , что жилое здание в центре Баку может рухнуть в любой момент, однако некоторые жители отказываются его покинуть.

«Речь идет о трехэтажном 43-квартирном здании по адресу: Ясамальский район, улица Мирза Ага Алиева, 150. Здание, построенное в 1889 году, находится в аварийном состоянии, так как срок эксплуатации давно истек, а капитальный ремонт с тех пор не проводился.

Здание еще 16 июля 1989 года по решению №5/195 Исполнительного комитета СНД было сочтено аварийным, и должно было быть снесено. В результате переселения жителей, начавшегося в том же году, из здания были переселены 23 семьи, затем, освобожденные квартиры были заселены вынужденными переселенцами, покинувшими родные места в связи с началом карабахского конфликта. В то время в связи со сложной социально-экономической ситуацией в стране была отложена работа по переселению жителей и сносу здания.

За прошедшие 30 лет ситуация в здании усугубилась, оно стало полностью непригодным для проживания, и здесь возникла реальная опасность обрушения. Это представляет серьезную угрозу для жизни жителей и их имущества», — сказал глава пресс-службы.

Керимов подчеркнул, что еще в 2011 и 2017 годах осмотр здания, произведенный специалистами МЧС и Государственного института проектирования еще раз подтвердили предыдущие заключения, был составлен акт о немедленном переселении жителей и ограничении доступа к зданию.

«В соответствии с выделенными государством средствами в этом здании начались работы по переселению жителей и это практически завершено. Из 43 семей 25, получив материальную помощь, переехали из здания. Часть жителей, выдвигая нереальные требования, отказалась покидать свои квартиры, а также, спровоцировав других на незаконные действия, попыталась создать в некоторых СМИ кампанию, якобы связанную с нарушением прав.

На прошлой неделе с недовольными жителями встретился и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов. Встреча прошла в аварийном здании. Он отметил, что переселение граждан не связано с государственными мероприятиями, а лишь с тем, что здание находится в аварийном состоянии и средства, выплачиваемые гражданам должны оцениваться не как компенсация, а как материальная помощь. Сумма, подлежащая выплате в связи с переселением жителей, определена в соответствии с законодательством.

Подавляющее большинство жителей, осознав ситуацию, отказались рисковать жизнью своих и близких и, получив материальную помощь, покинули здание.

В настоящее время в здании осталось всего 12 семей. Так, шесть из них — семьи вынужденных переселенцев, которые в 90-е годы заселились в брошенные квартиры здания. Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана этим семьям также были предложены новые квартиры в жилом комплексе Гобупарк. Однако эти граждане, помимо предлагаемых им квартир, требуют материальной компенсации для выхода из захваченных квартир.

Еще 7 семей продолжают жить в очень сложных условиях в небольших комнатах площадью 12-15 квадратных метров. Им была оказана максимальная материальная помощь в соответствии с законодательством. Но, несмотря на это, эти жители не хотят покидать аварийное здание.

“В ходе встречи руководство исполнительной власти города Баку выслушало жалобы и пожелания каждого жителя. Но когда-нибудь чаша терпения переполнится. Если люди не хотят понимать, что их жизнь и жизнь их близких находятся под угрозой, сознательно допускают это, то в соответствии с законодательством, для их выселения может быть применено принуждение. Нельзя забывать, что здание может обрушиться в любой момент. При этом, для нас нет ничего важнее безопасности граждан», — подчеркнул Керимов.

Minval.az