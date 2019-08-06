«Всемирную паутину» можно хвалить и ругать, боготворить и ненавидеть, но Интернет уже давно стал частью жизни по крайней мере развитых стран. И, в числе прочего, многократно повысил доступность информации и ускорил ее «продвижение» из точки А в точку Б, в том числе и через линию фронта. И порой такой «обмен информацией» ставит многих в ой какое неловкое положение.

Впрочем, расскажем по порядку. Дан старт очередным «Армейским играм». Это «российское шоу», но все больше конкурсов проводится в других странах. «Кубок моря» по традиции принимает Азербайджан. Состязания конников — Монголия. А вот конкурс военно-профессионального мастерства «Воин мира» отдали Армении. 3 августа в Дилижане состоялась торжественная церемония его открытия, которую почтил своим присутствием начальник генштаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян. Который по случаю побеседовал с местными журналистами и по ходу дела проговорился: Армения, судя по всему, испытывает в Карабахе новые образцы оружия, полученные в подарок от России. Как рассказывал журналистам господин Давтян, закупки вооружений и военной техники на основе соглашений, ранее заключенных Арменией, продолжатся. Не без самолюбования добавил: «Это касается и элементов противовоздушной, противоракетной обороны, средств связи, средств для дальнего поражения, точечного поражения, а также разведсредств». А затем напомнил, что на днях он побывал в Нагорном Карабахе, где некоторые образцы военно-технических средств местного производства уже прошли испытания. В частности, речь идет о прицелах и системах управления огнем. «Мы надеемся принять на вооружение эти средства, потому что они довольно эффективны», — изрек начальник генштаба вооруженных сил Армении.

Напомним: в последние недели и месяцы в СМИ обсуждалось намерение Армении заполучить у России истребители Су-30СМ. В кабине одного из них успел даже сфотографироваться Никол Пашинян. Но теперь Давтян раскрыл куда более обширную «номенклатуру» оружия, которое рассчитывает заполучить у России Ереван. И самое главное, судя по словам Артака Давтяна, новые образцы оружия Армения испытывает на оккупированных азербайджанских землях. И нетрудно догадаться, что новые образцы оружия, которое Ереван выпрашивает у России, тоже направляются на линию фронта с Азербайджаном. Да и, честно говоря, трудно представить себе другой источник пополнения армянских арсеналов в Карабахе, чем российские предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе и потому, что в Карабахе с армянской стороны так и не «заговорило» никакого другого оружия, кроме российского.

И вот интересно: сопровождают ли в таком случае армянских офицеров российские инструкторы, как это положено при «освоении» образцов новой техники? Получают ли они положенные в таком случае «боевые»? И да, что намерена делать Москва, если кто-то из таких «инструкторов» и «военных специалистов» банально окажется в плену? Заявит, что сей субъект позавчера вышел в отпуск, вчера был уволен со службы и отправился в Карабах по личной инициативе? А все эти «элементы противовоздушной, противоракетной обороны, средств связи, средства для дальнего поражения, точечного поражения, а также разведсредства» он купил в первом попавшемся универмаге?

Но это все же версии и догадки. А вот о чем можно говорить как о свершившемся факте, так это о том, что синхронно с откровениями господина Давтяна не на шутку воодушевились армянские политологи. Армении следует последовать примеру Турции и попытаться воспользоваться “смутным временем”, которое царит сейчас в глобальной и всех производных от нее видах политики, и нанести по Азербайджану точечный превентивный удар с целью подавления его наблюдающейся военной активизации на границах с Арменией, советует председатель Христианско-демократической партии Армении, политолог Левон Ширинян. В противном случае Армении придется заплатить за пассивность своей власти большую цену. От его бредовых умозаключений можно отмахнуться, но на языке у Шириняна то, что, без сомнения, у многих ереванских стратегов на уме.

Понятно и другое. Начальник генштаба может, конечно, щеголять терминами вроде «закупки вооружений и военной техники», только вот на деле Армения оружие не приобретает, а получает в подарок — что-то за российские же кредиты, что-то просто так. Причем в то время, когда уже вице-премьер РФ Юрий Борисов, отвечающий как раз за военно-промышленный комплекс, сквозь зубы признает, что обеспокоен «серьезной закредитованностью предприятий» своей отрасли, что его заводам хватает силенок только на погашение процентов по кредитам, но не на выплату «тела» этого самого кредита…Но в таком положении, на фоне санкций, падающего рубля и т.д., Россия все же делает очередные подарки Армении. И вряд ли не понимает, какой они вызовут эффект.

И словно в насмешку, заявления Давтяна прозвучали вскоре после того, как официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем еженедельном брифинге проникновенным тоном произнесла: «Мы действительно обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, в результате которой убит армянский военнослужащий. Имеются раненые с обеих сторон», — после чего добавила: «Дальнейшая эскалация недопустима, призываем стороны конфликта проявить сдержанность, отказаться от использования силы, принять меры, направленные на стабилизацию положения». А российский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов уверял, что его стране ну никоим образом не выгодна эскалация конфликта. Но если так, если ни Захарова, ни Лукьянов не вводили, нарочно или добросовестно заблуждаясь, аудиторию в заблуждение, то как их слова сосуществуют «в одном флаконе» с российскими оружейными подарками Армении? В Москве не понимают последствий «накачки оружием» агрессора и оккупанта? Или же под «стабильностью» в Кремле понимают продолжение армянской оккупации азербайджанских земель и сохранение конфликта в «рабочем состоянии»? То есть то самое «пусть пройдут три, а еще лучше четыре поколения, а там посмотрим», как на этот счет выразился Медведев?

Только вот, затевая подобные игры, Москве лучше не забывать: на дворе уже не начало девяностых, Кремль — не единственный «игрок» в регионе, и оружейные подарки Армении уже не меняют расстановку сил в регионе так эффектно, как того хотелось бы Еревану и Москве. Но еще не поставленное, а лишь обозначенное российское оружие, подаренное Еревану, уже разносит в щепки остатки авторитета Москвы в Азербайджане.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az