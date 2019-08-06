Азербайджанские врачи начали практиковать новый способ хирургического лечения импотенции.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Азербайджанском медицинском университете, местные урологи-андрологи овладели навыками протезирования.

В рамках операции в мужской половой орган вживляются два цилиндрических контейнера, резервуар и насос. Такой метод борьбы с импотенцией является единственным выходом из сложившейся ситуации при проявлении у пациента не поддающейся лечению формы болезни.

По данным медиков, эта операция уже испробована на некоторых пациентах и дала положительный эффект. Однако она не так проста как кажется: существует большая угроза осложнений из-за развития инфекции — в таком случае придется экстренно избавляться от протеза.

Minval.az