ОАО «Азерэнержи» планирует в I-ом полугодии 2020 года завершить реконструкцию Азербайджанской ТЭС в Мингячевире, говорится в сообщении общества.

«Работы по реконструкции электростанции ведутся ускоренными темпами. К настоящему времени на завершающей стадии находятся ремонтные работы на пятом, шестом, седьмом и восьмом энергоблоках ТЭС. Ремонт остальных четырех энергоблоков завершится к концу текущего года. Полностью реконструкцию Азербайджанской ТЭС планируется завершить в первой половине 2020 года», — отмечается в информации.

По данным «Азерэнержи», параллельно завершен ремонт на трех из пяти ячеек 500-киловольтной подстанции. В целом, работы на этой подстанции выполнены на 90%.

«Кроме того, произведена заменена всех 63 трансформатора на 330-киловольтной подстанции, на которой произошла авария в июле прошлого года. Завершено также строительство центра управления для данной подстанции. Полностью реконструирован шестиэтажный инженерный корпус Азербайджанской ТЭС», — отмечается в сообщении.

По данным «Азерэнержи», также завершены строительные работы на азотно-кислородном, воздушно-компрессорном участках электростанции, в масляном и реагентном хозяйствах, в химическом цеху и проводятся последние испытания и пуско-наладочные работы.

Minval.az