Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования американскому коллеге Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами, в результате вооруженных атак в штатах Техас, Огайо и Иллинойс.

«Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате вооруженных атак в штатах Техас, Огайо и Иллинойс»,- говорится в тексте соболезнования, опубликованном на сайте главы государства.

Глава азербайджанского государства выразил искренние соболезнования Дональду Трампу, родным и близким погибших, всему американскому народу, пожелал скорейшего выздоровления пострадавших.

В США за выходные произошли три инцидента со стрельбой: в субботу стрелок в супермаркете в Эль-Пасо застрелил 20 человек и ранил еще 26, а в ночь на воскресенье в центре Дейтона другой стрелок убил девятерых и ранил еще 27 человек.

Minval.az