Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с лидером сепаратистов Карабаха Бако Саакяном в оккупированном Ханкенди. Об этом сообщает пресс-служба армянского премьера.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с лидером сепаратистов Карабаха Бако Саакяном в оккупированном Ханкенди. Об этом сообщает пресс-служба армянского премьера.
Дата: 2019/08/05 17:17
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
59
Находящийся с визитом в Москве министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил Дом дружбы на полигоне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование американскому коллеге Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами, в
Сотрудники Отдела государственной дорожной полиции Бинагадинского районного управления полиции задержали водителя, нарушавшего общественный порядок, совершая автохулиганство.
Президент Ирана Хасан Роухани и министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф совершат визит в Азербайджан.
Азербайджан и Турция реализуют программу энергетической изоляции и блокады Армении, которая изо дня в день отражается в различных проектах, пожаловался армянский эксперт
Исполнительная власть города Баку предупредила население и водителей в связи с сильным ветром в столице.
На днях Общественным Объединением «Наблюдение за местами лишения свободы» был завершен проект по психологической поддержки адаптации лиц
В Сумгайыте в результате сильного ветра произошел несчастный случай. Инцидент произошел в 12 микрорайоне города.
6 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем порывистый северо-западный ветер постепенно