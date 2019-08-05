Армянский эксперт по энергетической безопасности Ваге Давтян «обеспокоен» предстоящим в Сочи трехсторонним саммитом Баку, Тегерана и Москвы. По его словам, в повестку саммита входят проекты, противоречащие «интересам» Армении, такие как строительство энергетического коридора Север-Юг, в рамках которых предусмотрена синхронизация энергосистем Ирана и России через азербайджанские инфраструктуры, а также предоставление азербайджанскому компоненту согласованного статуса в международном транспортно-логистическом коридоре Север-Юг.

По его мнению, Армении явно это навредит, поскольку складывается ситуация, при которой проект энергетического коридора Север-Юг с участием Армении может быть просто деактуализирован.

«И без того он не двигается с мертвой точки, хотя имеет важное интеграционное значение для Армении. Начиная с 2018 года Баку ведет активный переговорный процесс с участием Москвы и Тегерана, направленный на синхронизацию энергосистем Ирана и России посредством азербайджанских инфраструктур для установления взаимных потоков электроэнергии. Следующий раунд переговоров состоится в сентябре этого года, возможно, в Баку», — сказал он, добавив, что, «однако теперь мы уже можем сказать, что стороны достигли принципиального соглашения по реализации этого коридора».

«Это, конечно, не означает, что стороны откажутся от коридора Север-Юг, проходящего через Армению, но я думаю, что этот проект останется в плоскости политической риторики, как в свое время это произошло с железной дорогой Иран-Армения, которой Москва и Тегеран быстро нашли альтернативу», — отметил В. Давтян.

Таким образом, по его словам, чтобы быть объективным, следует отметить, что в последние годы Баку удалось сформировать эффективный инструментарий своей энергетической дипломатии, который он использует как в газотранспортной, так и в электроэнергетической коммуникации.

«Увы, у нас нет такого дипломатического инструментария, и как ранее, так и сегодня у нас нет цели его сформировать», — посетовал он.

Давтян также ответил, что сегодня Азербайджан и Турция реализуют программу энергетической изоляции и блокады Армении, которая изо дня в день отражается в различных проектах.

Minval.az