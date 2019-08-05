Балканский полуостров назвали «пороховым погребом Европы» еще в позапрошлом веке. Сейчас такие определения как бы не в тренде. Но еще по горячим следам Балканской войны многие западные дипломаты в беседах с журналистами признавались: по итогам двух мировых войн «балканский вопрос» так и не решился. Иосип Броз Тито установил в союзной Югославии жесткую диктатуру и просто держал все противоречия «под спудом», на рубеже восьмидесятых-девяностых они вырвались наружу, спровоцировав жестокую и кровопролитную Балканскую войну…Теперь активных боевых действий на Балканах как бы не ведется. Но вот надолго ли эта тишина — вопрос открытый. Особенно с учетом того, насколько активно Россия накачивает оружием Сербию — своего «исторического союзника» на Балканах.

Еще в конце минувшей недели мировые СМИ обсуждали сенсацию: Румыния отказалась пропустить через свою территорию 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены из России в Сербию. Такое решение в Бухаресте приняли в связи с санкциями, которые Евросоюз ввел против России из-за ситуации в Украине. У России это решение вызвало шок. В конце концов в Сербию по воздуху, через воздушное пространство Венгрии, все же доставили 10 БРМД — часть задержанной Румынией техники. «Прибудет и то, что мы оплатили, и еще подарки. Мы оплатили четыре вертолета Ми-35 и еще три Ми-17. Это еще семь вертолетов к тому, что мы получили в предыдущий период», — заявил на церемонии президент Сербии Александр Вучич.

Реакция Запада оказалась, скажем так, смешанной. В НАТО заявили, что Североатлантический альянс полностью уважает суверенное право Сербии выбирать себе партнеров в сфере политики и безопасности и дорожит партнерскими отношениями с Белградом. Но немецкая Die Welt, комментируя российские поставки оружия Сербии, отмечает: «Это опасно — ведь Сербия получает поддержку от России, которая показала в Украине, что готова расширять сферу своего влияния с помощью оружия». И добавляет, что вмешательство Москвы «повышает возможность возникновения конфликта у ворот ЕС». Добавим от себя: одними только оружейными подарками дело не заканчивается — Россия и Сербия еще проводят совместные учения с боевыми стрельбами. И вряд ли просто из желания «поиграть в войнушку». Но…где именно?

Как минимум имеет право на существование версия, что «точкой» новой войны станет Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины. История с бронетехникой, которую по своей территории не пропустила Румыния, напомнили малоприятное обстоятельство: Сербия сегодня по сути дела «зажата» в натовском окружении: Хорватия, Венгрия, Албания… Но самое главное, своего выхода к морю Сербия не имеет. В Белграде могли рассчитывать на адриатические порты Черногории, но теперь и эта страна вступила в НАТО. И на этом фоне велик риск, что Сербия попытается «пробить коридор» к Адриатике — к примеру, по территории Боснии и Герцеговины, где у нее есть такой «рычаг», как Республика Сербская, Которую. Кстати говоря, Москва тоже накачивает оружием.

Но еще одной, и куда более вероятной, точкой будущего конфликта станет Косово.

Сербия так и не смирилась с потерей этого края. А посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил по поводу передачи бронетранспортеров, что Россия понимает важность модернизации армии для сохранения территориальной целостности любой страны, и в этом смысле его страна готова помочь Сербии. Намек, что с помощью новой техники Сербия попытается прежде всего отвоевать Косово, получился даже слишком прозрачным. Особенно на фоне сообщений, что полтора десятка стран практически синхронно отозвали признание Косова независимым государством. Наконец, в Сербии уже приводили в боевую готовность свою армию, когда силы безопасности Косово провели в сербских селах этого края операцию по борьбе с организованной преступностью. Наконец, на фоне нарастающей в Сербии внутриполитической напряженности президент Вучич просто не может позволить себе быть слишком мягким в таком чувствительном вопросе, как Косово. Особенно если там вновь вспыхнут столкновения.

Другое дело, есть ли у Белграда реальные шансы восстановить свою территориальную целостность военным путем. Дело даже не в натовских бомбардировках 1989 года в ответ на устроенные Милошевичем «этнические чистки» в этом автономном крае. Со времени натовских бомбардировок прошло уже 20 лет. За это время в Сербии был свергнут Милошевич, сменилось несколько президентов, получила независимость Черногория, а между Белградом и Приштиной худо-бедно налажен диалог и установилось прекращение огня. Тем более что в Косово находятся натовские миротворческие силы — KFOR.

А вот это уже самым коренным образом затрагивает Азербайджан. Косово, конечно, уникальный прецедент, где соединились и общий контекст распада «мини-империи» — СФРЮ, и устроенные Милошевичем этнические чистки, и тот факт, что перед этим Белград пытался силовым путем перекроить границы Хорватии и Боснии. Но тем не менее принцип территориальной целостности никто не отменял, так что Азербайджан не зря воздержался от признания Косова и после одностороннего провозглашения независимости этого края вывел своих миротворцев из состава KFOR. И если теперь попытка Белграда решить вопрос Косово силовым путем «захлебнется» или натолкнется на жесткое противодействие, для нашей страны это, конечно, не катастрофа и не вопрос жизни и смерти, но достаточно неприятный прецедент.

Другое дело — Россия. Да, в Кремле называют Сербию своим союзником и заявляют, что считают Косово частью Сербии. Но… посол РФ в Сербии Боцан-Харченко в интервью сербскому агентству «ТАНЮГ» уверял, что между Абхазией, Южной Осетией и Косово нет никаких параллелей, да и Крым, по его словам, «абсолютно отдельная история». И вот это «опровержение по форме, подтверждение по содержанию» показывает: если Запад устроит Сербии «выкручивание рук», Москва получит впечатляющие «агитационные козыри» и повод для спекуляций. Не говоря о том, что ее куда больше устроит та Сербия, где отношения с внешним миром, за вычетом России, безнадежно испорчены, и которую можно использовать в качестве рычага силового давления на соседей. Просто надо держать в голове: Россия не только видит на карте мира или вассалов, или врагов. Она еще и считает своих вассалов не более чем «расходным материалом».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az