Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Minval.az