В Баку женщина утонула в Каспийском море.

Происшествие зарегистрировано на территории поселка Тюркан Хазарского района столицы, передает Репорт.

Как заявили в министерстве здравоохранения, в 15:26 на станцию Скорой медицинской помощи поступил вызов о том, что два человека утонули.

«Приехавшим на место происшествия врачам удалось вернуть к жизни одного из утонувших — 5-летнего мальчика, 30-летняя женщина скончалась. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в Объединенную городскую больницу №26. Как сообщили в «скорой», после оказания необходимой медицинской помощи его планируется перевести в больницу №3″, — говорится в сообщении министерства.

Minval.az