России ни в коем случае не выгодна эскалация в зоне карабахского конфликта и она любыми средствами будет стремиться не допустить подобного сценария. Об этом в эфире радио Sputnik заявил известный политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По его словам, замороженный конфликт тем и нехорош, что всегда есть шанс на его разрешение, а в случае с Карабахом этот шанс периодически реализуется.

«Россия очень внимательно за этим следит. Я думаю, что если формулировать приоритеты, то для России самое главное, чтобы здесь не вспыхнула война. Ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае России это не выгодно, не нужно», — сказал он.

В то же время, по его словам, в Москве нет иллюзий относительно скорого решения этой проблемы. Но поддержание статус-кво без взрывов работает и будет работать дальше.

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